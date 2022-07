Les plus fortes pluies de l'histoire du Pakistan provoquent plusieurs centaines de morts (PHOTOS)

Cette catastrophe relance plus que jamais les préoccupations au sujet du réchauffement climatique. Les services de secours ont utilisé des hélicoptères et des bateaux de l'armée pour atteindre au moins 50.000 familles bloquées dans les zones reculées de la province du Baloutchistan après la destruction de routes et de ponts causée par les inondations, a déclaré le ministre de l'Intérieur Zia Langov. Le Baloutchistan et Karachi, ville la plus peuplée du sud du pays, ont été ravagés par plusieurs jours de pluies dues à la période de mousson. Avec des rues inondées et des routes bloquées, des millions de personnes sont à la recherche de sols secs pour se mettre à l'abri.

Les pluies qui ont sévi au Baloutchistan et à Karachi sont les plus importantes dans l'histoire du Pakistan, a déploré Sardar Sarfraz, responsable des météorologues. Le nombre de morts, après plusieurs semaines de pluies et d'inondations, s'élevait mercredi à 340 et risque encore d'augmenter.

Les scientifiques attribuent ces pluies torrentielles et les inondations qui les accompagnent au réchauffement climatique. Il y a des signes avant-coureurs montrant que le pays risque encore de souffrir s'il ne prend pas de mesures concrètes. Le Pakistan occupe le 8e rang des pays les plus vulnérables aux changements climatiques, bien qu'il représente moins d'un pourcent des émissions de gaz à effet de serre.