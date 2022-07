Les membres d'une famille britannique expulsés comme "des criminels" de l'aéroport pour un passeport périmé

Maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, les démarches administratives pour voyager sont beaucoup plus compliquées. Dorénavant, les Européens qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni et les Britanniques qui souhaitent se rendre en Europe ont besoin d'un passeport pour traverser la frontière. Une famille britannique vient d'en faire l'amer expérience. En effet, la famille Gordon devait normalement partir en vacances au Portugal depuis l'aéroport de Newquay Cornouailles, mais il n'en fut rien.

Si Andy, le papa, et Jasmine et Dylan, les enfants ont pu embarquer, Meg n'a pas eu cette chance. "Nous avons enregistré les bagages, fait vérifier et scanner nos passeports, il n’y avait pas de problème. Nous avons pu passer la sécurité et nous avons pris place dans le hall d’embarquement", a-t-elle expliqué au CornwallLive. Malheureusement, au moment de monter dans l'appareil un membre du personnel lui a signalé que son passeport était périmé, alors que ce dernier était pourtant encore valable jusqu'en avril 2023. Surprenant, mais le document avait été émis il y a plus de dix ans. "J’ai alors été brusquement informé que le Royaume-Uni n’étant plus dans l’UE, les règles avaient changé et que je ne serais pas en mesure de voyager. On m’a ramené devant la porte d’embarquement, devant tout le monde et alors que ma famille attendait toujours pour embarquer dans l’avion", poursuit-elle, surprise qu'il ait fallu plus de deux heures pour lui signaler le problème.

Finalement, le reste de la famille n'a pas souhaité partir sans Meg, la famille Gordon a donc dû dire adieu à des vacances à 2.400 euros. "Nous avons récupéré nos bagages et nous avons été escortés hors de l’aéroport comme des criminels", s'est désolée la principale intéressée. Elle regrette également que les règles ne soit pas plus explicitement détaillées aux voyageurs.