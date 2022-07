Guerre en Ukraine: "Les plans A, B et C de Poutine ont échoué. Il pourrait envisager un plan D"

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a déclaré ce vendredi 29 juillet que la Russie échouait dans "de nombreux domaines" dans sa guerre contre l'Ukraine. Pour lui, le président russe Vladimir Poutine pourrait même chercher à changer à nouveau de stratégie.

"Les Russes échouent en ce moment sur le terrain dans de nombreux domaines [...] Les plans A, B et C de Poutine ont échoué et il pourrait envisager à présent un plan D", a déclaré Ben Wallace à la chaîne de télévision "Sky News".

L'homme politique britannique fait ici référence à la lenteur de la progression des Russes dans le Donbass. Il a ainsi par exemple fallu 80 jours à l'armée russe pour prendre le contrôle total de la région de Lougansk, qu'elle contrôlait pourtant déjà à près de 93%.

"Les forces russes sont paralysées par d'énormes pertes"

A noter que plus tard dans la journée, Ben Wallace s'est également confié au sujet du conflit ukrainien à la BBC. "Les forces russes sont paralysées par d'énormes pertes", a déclaré le Britannique, selon des propos rapportés par "The Telegraph". "Poutine n'a pas changé son désir d'occuper toute l'Ukraine, de prendre Kiev et Odessa... mais son armée a été effectivement paralysée par d'énormes pertes. Plus de 25.000 morts. Peut-être deux fois plus de blessés". "The Telegraph" précise que des analystes américains ont eux avancé le chiffre de 75.000 soldats russes tués ou blessés en Ukraine.

Ben Wallace, qui affirme que les Russes "exploitent leur armée à environ 40 à 50 % d'efficacité au combat", a qualifié la stratégie russe de "hachoir à viande", avant d'expliquer: "Quand je parle de hachoir à viande, ce qu'ils font, c'est qu'ils recourent à une sorte de tactique soviétique, se déplaçant très lentement. [...] Et en plus du hachoir à viande, ils recrutent dans les quartiers les plus pauvres de Russie et les minorités ethniques, et ils utilisent des mercenaires, poussant ces gens sans se soucier du résultat, en avançant."