Invasion russe : un navire transportant des céréales ukrainiennes est arrivé au Liban

Kiev suspecte que la cargaison ait été dérobée par les autorités russes. L'ambassadeur d'Ukraine au Liban, Ihor Ostash, a demandé au président libanais Michel Aoun de clarifier la situation. Selon l'ambassade, le navire qui bat pavillon syrien est arrivé mercredi dans le port de Tripoli (au Liban). Les céréales qu'il transporte proviendraient du port de Feodosia, une ville de la péninsule de Crimée, un territoire annexé de force par la Russie en 2014.

La cargaison pourrait avoir été dérobée par la Russie, selon Kiev.

Vendredi dernier, l'Ukraine et la Russie ont signé un accord, avec l'ONU et la Turquie, portant sur l'exportation des céréales bloquées en Ukraine depuis le début de l'offensive russe en février. Au total, plus de vingt millions de tonnes des récoltes de l'an passé attendent toujours leur export, selon les données ukrainiennes.