Le rappeur Booba veut mettre fin au business des influenceurs : "Cette histoire ce n’est pas un clash, c’est une demande de justice"

Depuis plusieurs semaines maintenant, le rappeur Booba mène une guerre sur les réseaux sociaux contre les influenceurs qu'il surnomme les "Influvoleurs". Dans un entretien accordé à Libération et paru en Une ce vendredi, le rappeur dit être un "lanceur d'alerte" contre les pratiques de certains influenceurs et appelle le monde politique et les pouvoirs publics à "réagir" pour éviter les arnaques.





L'une de ses cibles cible dans ce combat : l'influenceuse Magali Berdah, qu'il surnomme "la reine de la futilité", également chroniqueuse dans l'émission Touche Pas A Mon Poste et créatrice de l'agence de Shauna Events, qui gère les contrats publicitaires de la majorité des influenceurs issus de la télé-réalité en France.

Si Booba, également surnommé "Le Duc de Boulogne", s'est mis en joute face à ces influenceurs, c'est pour dénoncer leur business douteux. Il veut dès lors mettre fin à ce "monde totalement fake".

Bien renseigné sur le sujet, le rappeur expose les pratiques utilisées par ces influenceurs pour se faire (beaucoup) d'argent facilement via un le drop-shipping qui est un système de vente qui permet à des e-commerçants de vendre des produits sans avoir à les acheter. Un concept marketing très bien connu des influenceurs qu'il considère comme étant des personnes n'ayant "aucun talent" et qui font une promotion de "la culture du vide".

"Maintenant que je suis lancé là-dedans, il faut que je termine"

"Leur délire là, le drop-shipping, c'est révoltant. Et moi, parce que j'ai de l'impact et que je suis suivi sur les réseaux, c'est ma mission de le dénoncer", explique-t-il à Libération avant de donner un exemple de drop-shipping. "Par exemple, vous payez 38 euros sur Internet pour recevoir une crème ou je ne sais pas quoi, et vous recevez au mieux un pauvre tube à 5 euros dans un colis Aliexpress, et souvent rien du tout. Eux, ils se prennent 33 euros ! Sauf que vous, votre argent il est parti."

Elie Yaffa, de son vrai nom, promet de mener son combat contre les arnaques des influenceurs jusqu'au bout. "Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de monde qui attendait que ce soit dit, que ce bus-là passe. Mais désormais, le bus Booba est là pour embarquer tous ceux qui veulent les voir payer pour leurs délits. Maintenant que je suis lancé là-dedans, il faut que je termine."

Le début de cette guerre a trouvé son commencement avec une histoire entre Booba et Marc Blata, un ancien candidat de télé-réalité qui s'est reconverti en influenceur et cryptomonnaieur notamment. "Marc Blata, est parti en croisade contre moi pour une histoire de fausse montre qu'on m'avait prêtée. Il s'est mis à raconter toutes sortes de mensonges sur moi. J'ai découvert à ce moment-là son business de cryptomonnaies et de trading complètement frelaté. De là, je suis parti en guerre contre lui sur les réseaux sociaux", explique à Libération le rappeur de 45 ans qui vit actuellement à Miami.

Banni par Instagram à cause des signalements

Booba a ensuite voulu comprendre pourquoi des milliers d'internautes accusaient les influenceurs d'escroqueries sur les réseaux sociaux. Le rappeur a ensuite dévoilé plusieurs exemples d'escroqueries tout en attaquant, de manière parfois vulgaire, les "influvoleurs" comme il les surnomme. Sauf que son compte Instagram a été fermé pour cause de nombreux signalements. "Je dénonce les escrocs, on ferme mon compte au lieu de les empêcher de voler. Quand je suis parti en guerre et que j'ai dévoilé leur système, ils ont commencé à signaler mes comptes dans tous les sens. Je les ai ciblés, c'est vrai, mais pour les arnaques manifestes qu'ils pratiquent. C'est pas possible d'être autant des diables."

En tant que lanceur d'alertes, Booba veut descendre tout un système et faire réagir le monde politique. Il a également intenté des actions en justice contre Magali Berdah notamment. "On a déposé des plaintes et des signalements auprès des services spécialisés (...) Il faut que les autorités réagissent, moi je ne suis pas le ministre des fraudes", explique-t-il avant de mettre de côté quelques passages de son passé sulfureux.

"Parfois, on me tacle, genre je suis pas un enfant de chœur parce que je clashe Kaaris, mais là, ça n'a juste rien à voir. Il y a des enjeux financiers, des gros sous. Les influenceurs font de l'argent tellement vite qu'ils n'ont plus aucune notion de la réalité. Leur stratégie de défense contre moi, c'est de se victimiser. Mais ne perdons pas de vue qui escroque les gens, dans cette affaire je suis un lanceur d'alerte", décrit celui qui retire sa casquette de rappeur dans ce combat.

"Cette histoire ce n'est pas un clash, c'est une demande de justice. Et quand ce sera fini, j'apporterai des oranges à Magali Berdah" promet-il pour conclure.

Il y a quelques jours, sur Instagram, Magali Berdah a indiqué via un communiqué de presse qu'elle intentait également une action en justice contre Booba pour "harcèlement en ligne de masse" et c'est notamment grâce à cette action intentée en justice que le compte du rappeur a été banni du réseau social.