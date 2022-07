Le respirateur d'un garçon de 12 ans en état de mort cérébrale sera débranché lundi

Ces derniers se sont battus pour que le traitement d'Archie se poursuive tant que son cœur bat encore, mais diverses décisions de justice ont indiqué que l'enfant pouvait être débranché du respirateur, même si cela va à l'encontre de la volonté de ses parents.

La mère du garçon a lancé un appel à l'aide au ministre britannique de la Santé, Steve Barclay, et aux Nations unies, en vain.

"Nous comprenons que tout débat sur la fin du traitement d'Archie soit très difficile et douloureux", indique la lettre de l'hôpital citée par AP. "Mais nous voulons nous assurer que vous et votre famille puissiez être impliqués autant que vous le souhaitez." L'hôpital suggère par exemple aux parents de s'asseoir sur le lit de leur fils ou de le tenir dans leurs bras "si possible" lundi.

Archie a subi une lésion cérébrale lors d'un incident survenu chez lui en avril. Selon sa mère, il aurait pris part à un défi en ligne dans lequel les participants tentaient délibérément de perdre connaissance. L'enfant n'a jamais repris conscience et est en état de mort cérébrale, selon les médecins.