Un professeur d'une université américaine est accusé d'avoir tué une étudiante

Un professeur d'une université en Géorgie (Etats-Unis) est suspecté d'avoir abattu une étudiante par balle ce samedi soir. Anna, une jeune femme de 18 ans, a en effet reçu une balle alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Elle est par la suite décédée de ses blessures.

Selon les témoins sur place, le professeur de 47 ans se serait disputé avec un homme dans la pizzeria où il se trouvait. Il aurait ensuite menacé de tuer cet homme, ce qui a poussé la sécurité à le faire sortir du restaurant. Aux alentours de minuit, le professeur aurait tiré sur une personne assise dans une voiture garée sur un parking à proximité. Il s'agissait d'Anna. La jeune femme a aussitôt été transportée par ses amis à l'hôpital mais elle est finalement décédée de ses blessures, a indiqué la police.





A ce stade, personne ne sait si le professeur et l'étudiante se connaissaient vraiment.

En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, l'Université de Géorgie occidentale a déclaré qu'elle avait licencié le professeur, qui se trouve actuellement en prison. Elle a également confirmé qu'Anna était inscrite chez eux, en première année. "Au nom de l'université, nous souhaitons transmettre nos plus sincères condoléances à la famille d'Anna et à ses amis. Nous savons que cette nouvelle est difficile à digérer et touche de nombreux membres de notre communauté universitaire", a réagi l'établissement dans un communiqué de presse.