Invasion de l'Ukraine: un premier chargement de céréales au large des côtes turques

Le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février est arrivé mardi au large des côtes turques, sur la mer Noire, en application de l'accord signé en juillet entre Kiev et Moscou afin d'enrayer la crise alimentaire mondiale.

Le Razoni, un cargo battant pavillon de la Sierra Leone, qui a quitté le port ukrainien d'Odessa lundi peu après 09H00 (06H00 GMT) avec 26.000 tonnes de maïs à destination de Tripoli au Liban, s'est présenté peu avant 19H00 (16H00 GMT) en vue des rives nord d'Istanbul, a constaté l'AFP.

Le navire, qui doit passer la nuit ancré au large des côtes turques, sera inspecté mercredi matin par une équipe internationale à l'entrée du Bosphore, conformément au souhait de la Russie qui veut s'assurer de la nature de la cargaison, a précisé le ministère turc de la Défense.

Des céréales sont déjà parties d'Ukraine depuis le déclenchement de l'offensive russe, mais de Berdiansk (sud-est), sur la mer d'Azov, une zone occupée par les Russes.

Lundi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a "chaleureusement" salué le départ du Razoni, exprimant l'espoir que la reprise des exportations ukrainiennes, permise par un accord international, "apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale".

L'accord signé le 22 juillet à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine, via une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations unies, permet la reprise des envois vers les marchés mondiaux de céréales ukrainiennes bloquées depuis l'invasion russe, sous supervision internationale.

Le document prévoit notamment l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales.