Nancy Pelosi a atterri à Taïwan, des avions de chasse chinois "traversent le détroit de Taïwan"

La cheffe des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri ce mardi à Taipei vers 16h40 (heure belge), malgré les avertissements de la Chine qui considère cette visite comme une grave provocation risquant d'enflammer des relations sino-américaines déjà tendues. Des images diffusées en direct de la télévision ont montré Mme Pelosi, 82 ans, accueillie à son arrivée par Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Elle est arrivée à l'aéroport de Songshan à bord d'un avion militaire américain.

A son arrivée, Mme Pelosi a affirmé que sa visite à Taïwan montrait le "soutien inconditionnel" des Etats-Unis à l'île et ne "contredit" pas la politique américaine vis-à-vis de la Chine. La présidente de la Chambre des représentants est la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en 1997.

Par ailleurs, des "avions de chasse chinois Su-35" sont en train de "traverser le détroit de Taïwan", qui sépare la Chine continentale de l'île revendiquée par Pékin, a indiqué mardi soir la télévision étatique chinoise CGTN.

Un ultime avertissement de Pékin

Plus tôt dans la journée ce mardi, la chine avait lancé un ultime avertissement aux Etats-Unis, leur indiquant qu'ils devraient "payer le prix" de cette visite ... qui pourrait dès lors enflammer des relations sino-américaines déjà tendues et entraîner des mesures de représailles chinoises contre les intérêts américains et taïwanais.

"Les Etats-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine", a déclaré à la presse Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise.

"La partie américaine a trahi sa parole sur la question taïwanaise", a déploré dans un communiqué Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, en référence à l'engagement des Etats-Unis, depuis 1979, à n'avoir aucune relation officielle avec Taïwan.

La Chine estime que Taïwan, peuplée d'environ 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise (1949).

Opposé à toute initiative donnant aux autorités taïwanaises une légitimité internationale, Pékin est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres pays.

Plus tôt dans la journée, ce mardi, la Chine avait lancé un ultime avertissement aux Etats-Unis indiquant