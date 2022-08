Volet belge des attentats à Paris: pas d'appel du parquet fédéral dans le dossier "Paris bis"

Le délai d'un mois pour interjeter appel vient d'être dépassé concernant le jugement du dossier "Paris bis", prononcé le 30 juin dernier à Bruxelles, et le parquet fédéral a choisi de ne pas faire appel, a indiqué à l'agence Belga Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, confirmant une information de l'AFP.

Douze prévenus ont été jugés dans ce dossier relatif à l'enquête belge sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris pour d'éventuelles complicités avec les auteurs des attaques. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté quatre personnes: Zakaria Jaffal, Ayoub Bazarouj, Mohamed Rabhioui et Smaïl Farisi. Il a par contre reconnu coupables de participation aux activités d'un groupe terroriste Abid Aberkane, Ibrahim Abrini, Abdoullah Courkzine, Soufiane Al Aroub, Youssef El Ajmi et Rafik El Hassani, tout en limitant fortement leur implication. Il a également reconnu coupables Sammy Djedou et Youssef Bazarouj, tous deux présumés morts.

Une peine de trois ans de prison avec sursis probatoire a été prononcée à l'encontre d'Abid Aberkane. Celui-ci avait accepté de cacher son cousin Salah Abdeslam dans la cave de l'immeuble de sa mère, rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean, après qu'il eut échappé de justesse à la police, rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016. Il lui a apporté de quoi boire et manger et des vêtements, mais il a aussi passé de nombreuses heures avec lui dans cette cave, avant que ce dernier ne soit arrêté le 18 mars, quatre jours avant les attentats à Bruxelles.

Une peine de 30 mois de prison avec sursis probatoire a été prononcée à l'encontre d'Abdoullah Courkzine, pour avoir "accepté d'apporter un soutien logistique et un soutien moral à Hasna Ait Boulahcen", cousine d'Abdelhamid Abaaoud. Hasna Ait Boulahcen avait appelé Courkzine pour qu'il l'aide à exfiltrer son cousin, caché dans un buisson à Aubervilliers après les attaques du 13 novembre.

Une peine de 18 mois de prison ferme a été prononcée à l'encontre de Soufiane Al Aroub pour avoir apporté une aide à Ahmed Dahmani. Il avait conduit ce dernier, considéré comme un des logisticiens des attentats à Paris, à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, sachant qu'il était radicalisé et qu'il cherchait à atteindre la Syrie. Al Aroub n'avait plus droit au sursis.

Rafik El Hassani a, quant à lui, écopé d'une peine de travail de 100 heures pour avoir apporté son soutien à Brahim Abdeslam. Il avait "accepté de l'accompagner dans son voyage en Syrie même s'il a été contraint d'y renoncer", ont notamment relevé les juges.

Le tribunal a par ailleurs prononcé la suspension simple du prononcé de la condamnation pour Ibrahim Abrini et pour Youssef El Ajmi. Concernant Ibrahim Abrini, le petit frère de "l'homme au chapeau", le tribunal a écarté une série d'éléments qui étaient avancés par le parquet fédéral comme fondant la culpabilité du prévenu, pour n'en retenir qu'un. Le 14 novembre 2015 à 18h29, Ibrahim Abrini est sorti de chez lui avec un grand sac contenant des affaires de son frère que ce dernier lui avait demandé de faire disparaître. "Il lui a apporté à tout le moins un soutien moral", a conclu le tribunal.

Concernant Youssef El Ajmi, le tribunal a également écarté une série d'éléments avancés par le parquet fédéral comme prouvant la culpabilité du prévenu pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Il n'en a retenu qu'un, le fait d'avoir véhiculé Ibrahim El Bakraoui, l'un des kamikazes des attentats à Bruxelles, à l'aéroport Charles de Gaulle le 18 juillet 2015. Selon le tribunal, "il avait connaissance des objectifs d'Ibrahim El Bakraoui et a ainsi contribué à renforcer sa détermination".

Enfin, le tribunal n'a pas prononcé de peine complémentaire à l'encontre des deux prévenus qui faisaient défaut, Sammy Djedou et Youssef Bazarouj, tous deux présumés morts en Syrie et déjà condamnés par défaut par le même tribunal dans d'autres dossiers de terrorisme.