80.000 euros par an à bosser de son canapé: une entreprise canadienne cherche un goûteur professionnel de bonbons

Le rôle consiste "à mener la politique de confiserie Funhouse" et à aiguiller les "trois 'bonbonlogues'" déjà présents.

"Au début de l'année dernière, nous étions à la recherche de 'bonbonlogues', nos goûteurs de saveurs originales", a indiqué Vanessa Janakijevski-Rebelo, porte-parole de Candy Funhouse à l'AFP. "Nous cherchons maintenant notre directeur général des confiseries, qui guidera nos 'bonbonlogues' tout en douceur!"

Il incombera à l'heureux élu de nombreuses responsabilités, comme l'approbation de nouveaux produits à l'aide du "label DGC (Directeur Général des Confiseries)", l'organisation de "réunions du conseil des confiseries" ou encore le rôle de "goûteur en chef". Sans oublier la prise en charge de "tout ce qui est amusant" dans l'entreprise.

L'offre est ouverte à toute personne vivant en Amérique du Nord et ayant cinq ans ou plus. Il faut, bien évidemment, avoir "des papilles en or" et "une passion pour les sucreries", précise l'offre d'emploi.

Candy Funhouse a indiqué avoir déjà reçu plus de 100.000 candidatures en deux semaines. "La majorité proviennent d'adultes, mais environ 25% sont des enfants", a détaillé la porte-parole.

Sur les réseaux sociaux, l'annonce rencontre un franc succès chez les internautes de tous les âges. Un utilisateur américain, Matthew Crooks, a ainsi indiqué sur Twitter que sa fille de huit ans avait postulé, et même créé son profil LinkedIn pour l'occasion.

"C'est officiel @candyfunhouseca, elle a postulé. Merci de l'aider à découvrir le travail et l'importance d'un CV solide, même si elle n'a que 8 ans", a-t-il écrit. Une fois sélectionné, le recruté sera soumis à "une formation poussée à la dégustation" et bénéficiera, bien sûr, d'une assurance dentaire intégrale.