Tensions Chine/États-Unis: comment la pénurie de semi-conducteurs et de Playstation 5 pourrait être aggravée

Pour Sven Biscop, professeur de politique internationale (UGent et Institut Egmont), les tensions entre la Chine et Taïwan sont à prendre au sérieux: “Le risque de crise est réel, je pense que les Etats-Unis et la Chine instrumentalisent Taiwan à leurs fins, c’est d’ailleurs la première victime dans cette affaire: on joue avec la vie de 23 Millions de Taïwannais”.