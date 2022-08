Des journalistes de l'agence de presse Reuters en grève pour 24 heures aux États-Unis

Des journalistes du bureau américain de l'agence de presse Reuters ont débuté à 06h00 à New York (12h00 heure belge) une grève de 24 heures, la première depuis des décennies, pour réclamer une hausse de salaire plus élevée que celle conclue dans la dernière convention collective de travail.

Cette CCT de trois ans prévoit une augmentation salariale annuelle de 1%. Insuffisant pour le syndicat Communications Workers of America's NewsGuild, qui souligne la forte inflation de 9% actuellement. Selon NewsGuild, environ 90% de ses 300 affiliés participent à l'action.

Les journalistes reprochent à la direction d'avoir exigé davantage d'eux durant la pandémie, sans toutefois envisager de contrepartie.

Dans un courriel, Reuters affirme "être pleinement engagée dans des négociations salariales constructives avec NewsGuild" et chercher un accord qui satisfasse les deux parties. L'agence de presse a indiqué qu'elle tâcherait de limiter l'impact de la grève pour sa clientèle.

Les résultats trimestriels de Reuters sont par ailleurs attendus jeudi.

Outre Reuters, le syndicat NewsGuild représente également des journalistes au sein de grands quotidiens américains tels que le Los Angeles Times, le Washington Post et le New York Times, mais aussi de l'agence de presse spécialisée dans la finance Bloomberg et d'autres groupes médiatiques. Récemment, NewsGuild a multiplié les actions pour défendre de meilleures conditions de travail notamment à la rédaction du journal Miami Herald et du média en ligne BuzzFeed.