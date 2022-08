L'utilisation des armes à feu dans la ville de New York fait encore parler d'elle.

Drame dans un McDo de New York: un employé entre la vie et la mort pour avoir servi des frites froides

Ce lundi, dans un McDo de New York, une femme d'une quarantaine d'années est venue pour casser la croute. Seul hic, elle estime avoir reçu des frites froides.

Elle est donc allée se plaindre auprès des serveurs mais ceux-ci se seraient moqués d'elle, a-t-elle raconté à la police, elle-même interrogée par le New York Post.

En colère mais se sentant impuissante, la femme de 40 ans a alors contacté son fils de 20 ans, qui, ni une ni deux, a débarqué dans le restaurant de la chaîne de fast-food. Ce dernier, déjà connu des services de police pour divers crimes et délits, s'est alors écharpé avec le serveur et, quand le ton est monté, les deux hommes sont sortis de l'établissement. Le jeune homme de 18 ans a alors sorti une arme et a tiré sur le serveur, qui a été gravement blessé au cou. Emporté à l'hôpital, il se trouvait dans un état critique.

Le jeune homme a été placé en détention et est poursuivi pour possession d'arme à feu et tentative de meurtre. Il était accompagné de sa copine, elle aussi détenue et poursuivie pour possession d'arme à feu.