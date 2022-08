Attentats de Bruxelles: les terroristes voulaient frapper le stade de France et ses 75.000 spectateurs

Les terroristes qui ont perpétré les attentats en Belgique le 22 mars 2016 voulaient en fait frapper le Stade de France à Paris. Ils voulaient y commettre un attentat le 10 juin 2016, date du match d’ouverture du championnat d’Europe. C’est ce que rapportent VTM News et HLN Friday, qui ont pu inspecter l’acte d’accusation du procès sur les attentats de Bruxelles.

Environ 75 000 personnes étaient rassemblées au Stade de France ce soir-là. Le président François Hollande était également présent dans les tribunes pour encourager l’équipe nationale française, qui jouait contre la Roumanie.

Lorsque le groupe terroriste a frappé en Belgique en mars 2016 – avec des attaques contre l’aéroport de Bruxelles et la station de métro Maelbeek, qui ont fait 32 morts – des rumeurs ont rapidement fait surface selon lesquelles ces cibles n’étaient en fait qu’un second choix. Les terroristes avaient agi plus tôt que prévu, acculés par l’arrestation de Salah Abdeslam, selon des conversations retrouvées sur un ordinateur laissé sur place.

Comme l’indique l’acte d’accusation, la cellule terroriste a envisagé une longue liste de cibles. Il y avait également des cibles en Belgique. Les ordinateurs des terroristes révèlent que des informations ont été recherchées sur les centrales nucléaires, le port d’Anvers, la caserne de Flawinne et la résidence officielle du Premier ministre.