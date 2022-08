La Haute Cour de Londres refuse le transfert d'Archie Battersbee dans un établissement de soins palliatifs, ses parents vont en appel

Paui Battersbee et Holly Dance ne veulent pas abandonner leur enfant et espèrent toujours un miracle. Malgré les avis des médecins qui estiment qu'il fautdébrancher le petit Archie Battersbee, 12 ans, de son respirateur à l'issue de son traitement, ses parents multiplient les appels devant différentes instances juridiques. Ils ont donc fait appel devant la Cour Suprême et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais à deux reprises, ils ont reçu un avis négatif.

Ce jeudi, ils ont fait une demande auprès de la Haute Cour pour que leur enfant soit conduit dans un établissement de soins palliatifs afin de mourir "avec dignité", déclarait sa mère.

Mais la juge, ce vendredi, a écouté l'avis des médecins, qui estiment que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'être transféré. Archie Battersbee ne pourra donc pas être conduit dans un établissement de soins palliatifs, et ce malgré qu'un intérêt pour l'accueillir s'était manifesté.

D'après le média britannique ITV, les parents ont jusqu'à 15 heures (heure belge) pour faire appel devant la cour d'appel, sans quoi le traitement s'arrêtera et le petit Archie devra être débranché de son respirateur.