Le complotiste Alex Jones condamné à verser plus de 4 millions de dollars aux parents de la victime d'une fusillade

Alex Jones n'a cessé de qualifier la fusillade de canular sur sa chaîne d'informations bidon "InfoWars" et sur son podcast populaire "The Alex Jones Show". L'événement aurait été mis en scène pour discréditer le lobby des armes à feu. Plusieurs parents de victimes de Sandy Hook ont traîné le célèbre théoricien du complot devant les tribunaux.

Lors d'un procès au Texas, Jones a finalement admis que la fusillade avait bien eu lieu, bien qu'il refuse toujours de coopérer avec le tribunal. Scarlett Lewis et Neil Heslin, les parents d'un garçon de 6 ans décédé à Sandy Hook et qui étaient à l'origine de la plainte au Texas, recevront 4,1 millions de dollars de dommages et intérêts, a décidé le jury.

Deux autres procès suivront, dans lesquels Jones devra répondre des théories du complot qu'il a répandues autour de Sandy Hook. Vingt enfants et six adultes ont été tués lors de la fusillade de Sandy Hook. L'auteur du crime était un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique.

