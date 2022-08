Le Jihad islamique dit avoir tiré 100 roquettes de Gaza vers Israël

La branche armée du groupe palestinien Jihad islamique a annoncé vendredi avoir tiré "plus de 100 roquettes" depuis la bande de Gaza vers Israël, sa "première réponse" aux frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne qui l'ont visée.

"En guise de première réponse à l'assassinat du commandant en chef Tayssir Al-Jabari et de ses frères martyrs, les brigades Al-Qods ont recouvert Tel-Aviv, les villes du centre (d'Israël) et les régions autour de Gaza de plus 100 roquettes", ont indiqué ces brigades dans un communiqué.