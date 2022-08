Conflit israélo-palestinien: la trêve semble tenir à Gaza, pas de nouvelles attaques des deux côtés

La trêve négociée par le médiateur égyptien entre Israël et les forces palestiniennes du Djihad islamique tenait, lundi matin. Aucune nouvelle attaque n'a été menée pendant la nuit. La trêve est entrée en vigueur à 23h30 heure locale. Une porte-parole de l'armée israélienne à Tel Aviv a confirmé lundi matin qu'aucune nouvelle roquette n'avait été tirée depuis la bande de Gaza vers Israël depuis le début de la trêve. L'armée israélienne n'a pas non plus attaqué de nouvelles cibles.

Israël mène depuis vendredi une opération militaire ciblant le mouvement armé palestinien Djihad islamique. 43 Palestiniens dont des enfants ont été tués dans des raids aériens israéliens sur la bande de Gaza en trois jours d'hostilités, et plus de 300 ont été blessés. Deux chefs militaires du Hamas ont notamment été tués.

Plusieurs centaines de roquettes ont également été tirées vers Israël par les forces palestiniennes.

C'est l'arrestation lundi dernier en Cisjordanie occupée de Bassem Saadi, un leader du Djihad islamique dans ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, qui a mené à cette la flambée de violences actuelle