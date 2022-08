Jordan, papa de quintuplés, sous les critiques après avoir été aperçu promenant ses enfants... en laisse: "Ils adorent ça"

Jordan Driskell est père d'une famille originaire du Kentucky aux États-Unis. Depuis peu, il est au cœur d'une polémique après avoir publié une vidéo sur Instagram dans laquelle on peut l'apercevoir promener ses cinq enfants en laisse.

Ce jour-là, cette famille était loin d’imaginer qu’elle allait provoquer de vives réactions sur Internet.

"Nos enfants sont très curieux. Quand on se balade, ils s'enfuient dans tous les sens et veulent explorer les lieux. Pour notre tranquillité d'esprit, nous utilisons des laisses spéciales pour les bambins. Ainsi, nous pouvons quitter la maison sans stress et faire des choses amusantes ensemble", explique-t-il dans les colonnes de TODAY Parents.



Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que des internautes réagissent à la publication. "Ce sont des êtres humains, pas des chiens", "Vous pourriez simplement éduquer vos enfants. Expliquez-leur pourquoi il est dangereux de s'enfuir", "N'ayez pas autant d'enfants si vous ne pouvez pas gérer la pression".



Malgré, tous ces commentaires négatifs, des personnes soutiennent Jordan: "Tellement de choses peuvent se passer avec des enfants, avec cet accessoire, ils sont en sécurité".

Sur Instagram, le papa se défend: "Venez vivre une journée dans ma vie. Une laisse leur donne la possibilité de bouger mais nous gardons toujours le contrôle. Ils adorent ça", argumente-t-il.