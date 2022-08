"Ce que nous redoutions est arrivé" : l'incendie qui ravage un dépôt pétrolier à Cuba depuis quatre jours toujours hors de contrôle

L'incendie qui s'est déclaré voilà quatre jours dans un dépôt pétrolier à Cuba est toujours hors de contrôle et les autorités ont annoncé que le feu avait détruit un troisième réservoir et en menace un quatrième.

Alexander Avalos Jorge, un responsable au sein du corps des pompiers de Cuba, a indiqué aux journalistes que "les quatre réservoirs" de 50 millions de litres chacun situés dans une base de stockage "ont été compromis". "Cela a été une réaction en chaîne", a-t-il déclaré.

Le sinistre a débuté vendredi soir quand la foudre a frappé un des huit réservoirs du dépôt situé à Matanzas, à 100 km à l'est de La Havane, qui contenait 26 000 mètres cubes de pétrole brut, soit environ 50 % de sa capacité maximale. Rongée par le feu, la structure cylindrique a explosé au petit matin samedi, propageant les flammes à un deuxième réservoir contenant 52 000 mètres cubes de mazout.

Selon un dernier bilan, un pompier est décédé et le chiffre de 16 portés disparus a été ramené à 14, tandis que 22 personnes sont encore hospitalisées, dont cinq dans un état critique. ©AFP

Malgré les soldats du feu juchés sur des grues et des hélicoptères effectuant de multiples largages d'eau, ce second réservoir s'est à son tour déchiré après une explosion dimanche à minuit, forçant une évacuation des secours.

Des renforts venus de l'étranger

"Et ce que nous redoutions est arrivé" avec l'incendie et la destruction d'un troisième réservoir contenant du pétrole brut, a déclaré lundi le gouverneur de Matanzas, Mario Sabines, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la présidence, avant de voir le feu se propager à un quatrième réservoir. La situation est "très complexe" avec une zone d'incendie "assez grande", a indiqué le gouverneur.

M. Sabines a déclaré que des équipes de secouristes de Cuba, du Mexique et du Venezuela "sont en train d'être positionnées" pour répandre la mousse extinctrice, ce qui "peut prendre un certain temps".

Les proches des disparus ont rencontré le président Miguel Diaz-Canel et ont reçu l'assistance de médecins et psychologues."Mon fils a fait son devoir, il est allé" au feu, a déclaré à l'AFP, en larmes, la mère d'un pompier de 19 ans qui se trouvait sur le dépôt pétrolier samedi matin lorsqu'une explosion a soufflé le premier réservoir en feu.

Dimanche, quatre avions en provenance du Mexique et du Venezuela ont atterri à la station balnéaire de Varadero, à 40 kilomètres au nord-est de Matanzas, avec à leur bord des spécialistes de la lutte contre les incendies pétroliers et des tonnes de mousse extinctrice.

Cette tragédie survient trois mois après l'explosion à La Havane de l'hôtel Saratoga causée par une fuite de gaz, qui a fait 46 morts, dont un touriste espagnol, et plus de 50 blessés.