Avec la sécheresse, la guerre de l'eau a commencé

"Cette année est vraiment exceptionnelle", relève un spécialiste du secteur de l'eau ayant requis l'anonymat. Dans le sud-est de la France où il est implanté, les conflits autour de l'eau ne datent pas d'hier. Mais "aujourd'hui, c'est exacerbé", assure-t-il.

Mi-juillet, 400 m3 d'eau destinée à la lutte contre les incendies étaient volés dans un bassin de rétention en Ardèche, département en "vigilance renforcée" sécheresse.

Le coupable? Un club de moto-cross voisin, venu la pomper "pour alimenter (sa) réserve à incendie et la sécurité du parking dans le cadre de l'organisation d'un festival", a expliqué à l'AFP son vice-président, Roger Kappel.

"Cette eau pour moi est un bien public", justifie-t-il. "Nous reconnaissons que nous n'avions pas vraiment le droit de le faire" et l'eau a été restituée.

"C'est la première fois que ça nous arrive", assure le président de la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas, Max Tourvieilhe. "C'est dangereux (...) il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée depuis des mois, le préfet nous demande de réduire la consommation d'eau (...) et à côté de ça on se permet de récupérer 400 m3 d'eau pour une utilisation privée? Non, ça n'est pas possible!", tonne-t-il.

En Charente-Maritime, certains agriculteurs irriguent leurs cultures, faisant fi des limitations, s'insurge l'ONG France Nature Environnement (FNE).

"Une minorité d'agriculteurs enfreint les arrêtés d'interdiction d'irrigation et met en danger une ressource précieuse, un bien commun, l'eau", dénonce-t-elle, s'appuyant sur un courrier de l'association des irrigants de Poitou-Charentes.

"Jouer le jeu"

La France métropolitaine connaît une sécheresse historique, signe du changement climatique. Il n'est tombé que 9,7 millimètres de pluie en juillet, un déficit de précipitations d'environ 84% par rapport aux normales de la période 1991-2020, selon Météo-France.

"On découvre que cette eau qu'on pensait inépuisable est rare, elle va devenir de plus en plus rare à certaines périodes de l'année et il va falloir la partager", commente Thierry Burlot, président du Comité de bassin Loire-Bretagne, sur France Culture.

La totalité des départements de France métropolitaine est en vigilance sécheresse, avec 22 départements en alerte renforcée et 68 en crise.

En cas de pénuries d'eau, quatre niveaux existent: vigilance, alerte, alerte renforcée, crise, avec des restrictions de plus en plus fortes, qui touchent aussi bien les particuliers, les agriculteurs que les industriels.

"On veut réduire les prélèvements pour qu'il y ait moins de pression par les activités humaines et maintenir suffisamment d'eau pour les usages les plus importants" (eau potable, salubrité, santé, sécurité), explique à l'AFP Agnès Ducharne, chercheuse au CNRS.

Mais "on est à l'os en termes de ressources en eau: le gâteau se réduisant, les conflits s'aiguisent et donc ça pose la question de la légitimité des usages, (...) de l'équité de traitement entre les groupes sociaux", analyse Sylvain Barone, chargé de recherches à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), sur France Culture.

Concrètement, comment expliquer à une personne âgée qu'elle ne peut pas arroser son potager vivrier en journée, quand une partie des golfs et des terrains de foot le sont? s'interroge le spécialiste du secteur de l'eau.

Il cite aussi les piscines privées de riches résidences sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d'Azur, difficiles à contrôler et dont les propriétaires "se fichent de la facture d'eau", ou des municipalités touristiques en bord de mer, attachées à leurs plates-bandes fleuries, quand des petits villages de l'arrière pays "jouent le jeu".

"Il faut faire en sorte que les plus gros consommateurs fassent les plus gros efforts", plaide-t-il.

Face à une eau devenue denrée plus rare, "ceci va nécessiter des compromis", ainsi qu'une gestion de l'eau "tout au long de l'année" et plus seulement l'été pendant les pénuries, fait valoir Thierry Burlot.