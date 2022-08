France: le béluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau

Vers 04h00, après six heures d'efforts, le cétacé de près de 800kg et dont l'état de santé a été jugé "alarmant", a été soulevé dans un filet tracté par une grue et déposé sur une barge, où il a été immédiatement pris en charge par une dizaine de vétérinaires.

Le béluga, animal évoluant en eaux froides, doit ensuite être placé dans un camion réfrigéré qui le transportera à destination du littoral, avait précisé la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, Isabelle Dorliat-Pouzet, avant le début de la délicate opération.

Un bassin d'eau de mer, dans une écluse du port de Ouistreham (Calvados), a été mis à disposition pour réceptionner l'animal, qui y restera trois jours, "le temps qu'on organise son rapatriement en pleine mer et qu'on observe son état de santé", selon la sous-préfète.

©AFP

Repéré le 2 août dans le fleuve, le cétacé est retenu depuis vendredi dans le bassin de l'écluse de Saint-Pierre-la Garenne.

L'opération pour le ramener en mer n'est pas sans risque pour le béluga, déjà affaibli et sensible au stress. "Il se pourrait qu'il décède maintenant, pendant la manipulation, pendant le trajet ou au point B", a prévenu Isabelle Brasseur, du Marineland d'Antibes.

Les 24 plongeurs engagés et les sauveteurs manipulant les cordages autour du bassin ont dû s'y reprendre à plusieurs fois, entre 22h et 4h du matin, pour attirer l'animal dans les filets et la structure capable de le soulever hors de l'eau, ont constaté des journalistes de l'AFP.