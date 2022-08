Auditionné pour une affaire de fraude, Donald Trump répète plus de... 400 fois son droit à garder le silence

Donald Trump a invoqué son droit au silence plus de... 400 fois mercredi face à la procureure générale de New York, qui l'auditionnait sous serment pour des soupçons de fraudes financières au sein de son groupe Trump Organization, rapporte le New York Times.