Guerre en Ukraine: les images satellites montrent les dégâts après les explosions dans un aéroport militaire de Crimée

Une analyse des photos satellites par le journal américain The New York Times réfute la théorie officielle russe selon laquelle des munitions ont explosé et qu'aucun équipement militaire n'a été endommagé.

La société Planet Labs a pris une photo de l'aérodrome de Novofedorivka, près de la mer Noire, quelques heures avant les explosions, et une autre le lendemain. Selon le New York Times, la deuxième photo montre trois cratères, ce qui indique trois explosions distinctes. La façon dont les débris sont répartis montre également qu'il y a eu plus d'une explosion, écrit le journal. Huit avions de chasse Su-24 et Su30 visibles sur la première photo ont été détruits sur la seconde. Deux bâtiments proches de l'avion ont également été détruits.

L'Ukraine n'a pas officiellement confirmé être à l'origine des explosions, qui, selon les autorités russes locales, ont également fait un mort et plusieurs blessés. Mais le président Volodimir Zelensky a laissé entendre dans son discours quotidien de mercredi soir que la base avait été attaquée. Il a déclaré que l'armée de l'air russe en Crimée avait perdu neuf avions en un jour.

Un responsable militaire anonyme a déclaré au New York Times que les commandos ukrainiens et les combattants de la résistance étaient responsables. Ils auraient mené une attaque avec "une arme de fabrication exclusivement ukrainienne".