Nouvel incident pour Thalys: un train en direction de Bruxelles reste à l'arrêt pendant plusieurs heures

Le service de trains à grandes vitesse a connu des semaines compliquées. Entre des passagers bloqués pendant plusieurs heures en pleine canicule ou 800 autres forcés de passer la nuit dans un wagon, l'été n'a pas été de tout repos pour Thalys.

"Ce n'est certainement pas le niveau de service que nous voulons offrir à nos clients", s'excusait d'ailleurs son CEO, Jacques Damas, ce mardi. Pas de chance puisque pas moins d'un jour après, son entreprise a connu de nouveaux soucis.

Comme le rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws, un train a de nouveau été mis à l'arrêt pendant plusieurs heures à Schipol, aux Pays-Bas. Alors que les passagers devaient se rendre à Bruxelles, l'un d'entre eux raconte le calvaire subi. "Après une vingtaine de minutes, on a senti que la température montait très fort, puisque l’air conditionné ne fonctionnait plus. On a vu certaines personnes faire des malaises".

Le Thalys a finalement dû changer de direction et est arrivé à... Rotterdam aux alentours de minuit.