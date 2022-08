L'écrivain Salman Rushdie poignardé sur scène dans l'Etat de New York

L'auteur Salman Rushdie a été poignardé vendredi sur scène dans l'ouest de l'État de New York, aux Etats-Unis, rapportent plusieurs médias américains. Il s'apprêtait à donner une conférence. Son état de santé n'est pas connu dans l'immédiat. Un journaliste de l'agence Associated Press a vu un homme se précipiter sur scène et poignarder Salman Rushdie alors qu'il était présenté. L'assaillant a été maîtrisé.

Contactée par l'AFP, la police du comté de Chautauqua, où l'écrivain devait prendre la parole, a confirmé qu'une personne avait été poignardée sans préciser à ce stade l'identité de la victime.

Salman Rushdie fait l'objet de menaces de mort depuis les années 1980. Le livre de Rushdie, "Les versets sataniques", est interdit en Iran depuis 1988, car de nombreux musulmans le considèrent comme blasphématoire.

Un an plus tard, l'ancien Guide de la révolution iranien Rouhollah Khomeini a émis une fatwa appelant à la mort de Rushdie.

Une prime de plus de 3 millions de dollars a également été offerte à quiconque tuera l'écrivain.

Le gouvernement iranien a depuis longtemps pris ses distances avec le décret de Khomeini, mais un ressentiment envers Salman Rushdie persiste.