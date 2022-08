Un cheval s'effondre en plein milieu de la route alors qu'il tirait une calèche (VIDÉO)

Ryder est resté plus d’une heure au sol.

Ryder, un cheval de calèche, s'est effondré sur la chaussée ce mercredi à Manhattan, en pleine heure de pointe.

Comme on peut le voir sur les images, le conducteur de la calèche frappe l'animal pour qu'il se relève. "Debout! Debout! Debout! Allez, relève-toi", lui lance-t-il. L'animal est finalement resté plus d'une heure à même le sol.

L'association de protection des animaux PETA dénonce la maltraitance des chevaux de calèche, notamment en période de canicule. "Les chevaux n'ont pas leur place dans les grandes villes où ils sont constamment mis en danger à cause des voitures, des humains, et de la météo."





Selon le site Metro, l'unité montée du département de police de New York (NYPD) a été dépêchée sur les lieux après qu'un spectateur inquiet a appelé le 911. Par ailleurs, dans une vidéo surréaliste partagée sur Twitter, on peut apercevoir des policiers new-yorkais en train d’arroser le cheval au sol et de lui verser des seaux de glace par-dessus afin de refroidir l'animal.

Pete Donohue, porte-parole du syndicat des conducteurs de calèches, a indiqué que le vétérinaire qui a soigné l'animal aurait conclu que le cheval en question n’était pas tombé à cause de la chaleur mais plutôt car il souffrait d’une myéloencéphalite protozoaire équine, une maladie causée par le parasite et qui affecte le système nerveux central des chevaux.

Malgré cette déclaration, des associations pointent tout de même du doigt cette pratique qui fait débat à New York depuis plusieurs années. Bill de Blasio, l’ancien maire de la ville, avait même tenté de l’interdire, en vain.

Ironiquement, après que Ryder ait été transporté, le conducteur de la calèche a dû tirer la calèche lui-même pour rentrer.