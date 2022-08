La navigation temporairement bloquée sur le Rhin en Allemagne

Le bateau, de 190 mètres de long et près de 23 de large, bloque depuis la nuit de mardi à mercredi le chenal entre Sankt Goar et Oberwesel, dans le land de Rhénanie-Palatinat, après avoir subi des dégâts à son moteur. Aucun autre bateau ne peut plus passer depuis.

Le bateau a été remorqué mercredi dans la matinée, ce qui devait permettre une reprise de la navigation.

Il n'est pas clair à ce stade si les dégâts au bateau sont dus ou non au niveau très bas du fleuve.

Les précipitations attendues devraient améliorer dans les prochains jours la navigabilité du Rhin, cruciale pour le transport fluvial en Europe.