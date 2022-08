Des fumées de feux de forêt atteignent Moscou: "Les autorités locales n'éteignent pas ces feux, elles font comme s'ils n'existaient pas"

Un léger brouillard et une odeur de brûlé ont recouvert jeudi des quartiers de Moscou, conséquence d'importants feux de forêt dans une région voisine de la capitale russe, en pleine vague de chaleur.

Selon l'Agence fédérale des forêts (Rosleskhoz), 850 personnes et 300 engins, notamment trois avions et des hélicoptères, ont été déployés pour éteindre ces incendies dans la région de Riazan, à environ 250 kilomètres au sud-est de Moscou.

D'après l'ONG Greenpeace, s'appuyant sur des images satellite, ces feux ont touché ces derniers jours une zone de plus de 3.300 hectares. Sur Telegram, le gouverneur par intérim de la région, Pavel Malkov, a, quant à lui, déclaré mercredi soir qu'au moins 800 hectares avaient été traversés par les flammes.

Jeudi matin, il a affirmé que trois incendies étaient toujours en cours sur une surface de 181 hectares, notamment dans la réserve naturelle d'Oka et le parc national Mechtchiorski, de vastes zones marécageuses.

Dans un communiqué, l'agence Rosleskhoz a accusé les autorités forestières locales d'avoir "caché l'étendue réelle" des incendies, ce qui "a empêché de mobiliser à temps des forces fédérales".

Des pompiers et des gardes-forestiers locaux ou arrivés d'autres régions combattent actuellement le feu ensemble ou sont en route, a dit la même source. Le ministre des Situations d'urgence, Alexandre Kourenkov, est attendu sur place.

"Les causes du feu sont inconnues, mais aucun orage ou aucune cause naturelle n'ont été observés dans la zone, donc il est sans doute d'origine humaine. Une grave sécheresse des sols, la chaleur et le vent ont favorisé sa propagation", a expliqué jeudi Greenpeace, qui a envoyé sur les lieux une équipe de pompiers.

L'ONG précise que ces feux de forêt et de tourbière concernent une zone déjà dévastée en 2010 par de graves incendies dont les épaisses fumées avaient recouvert Moscou pendant des jours, avec de lourdes conséquences sanitaires.

Greenpeace ajoute qu'un autre incendie touche depuis plusieurs jours des tourbières dans la région de Nijni-Novgorod, où il s'étend sur plus de 6.000 hectares, selon des estimations à partir d'images satellite.

Une experte de cette ONG, Sofia Kossatcheva, a regretté qu'il ait fallu attendre que la fumée atteigne Moscou pour que les autorités et les médias réagissent.

"Il y a beaucoup d'incendies dans d'autres régions dont on ne parle pas (...) des gens dans des villages éloignés vivent pendant des mois dans la fumée. Les autorités locales n'éteignent pas ces feux, elles font comme s'ils n'existaient pas", a-t-elle affirmé, citée dans un communiqué de Greenpeace.

Avec le changement climatique, qu'elle subit de plein fouet, la Russie a été frappée ces dernières années par de graves feux de forêt, en particulier en Sibérie et en Extrême-Orient, des zones gigantesques et difficilement accessibles.