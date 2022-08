Ouvertement sexiste et "complètement misogyne", l'influenceur Andrew Tate a été banni de Facebook et Instagram

Star de téléréalité et ancien kickboxer, Andrew Tate est un influenceur anglo-américain suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, surtout aux États-Unis. Mais l'homme de 35 ans est très controversé: il se décrit ouvertement comme sexiste et tient régulièrement des propos misogynes et haineux envers les femmes, qu'il considère comme étant "la propriété des hommes". Dans une vidéo Youtube, il a notamment affirmé: "Je suis quelqu'un de réaliste et quand on est réaliste, on est sexiste. Il est impossible d'être ancré dans la réalité et de ne pas être sexiste".

L'influenceur polémique a été découvert par le public en 2016 pendant sa participation à l'émission Big Brother... de laquelle il a été viré après qu'une vidéo de lui en train de battre une femme avec une ceinture (hors du contexte de l'émission) avait fuité.

Déjà banni de Twitter et de TikTok pour ses propos choquants et sexistes - tels que "la place des femmes est à la maison" et les victimes de viol sont "responsables" de ce qui leur est arrivé -, Andrew Tate s'est vu interdire l'accès aux plateformes de Meta, Instagram et Facebook. Dans un communiqué transmis au Guardian, Meta confirme que l'influenceur a violé la politique d'utilisation de deux réseaux sociaux, de par le caractère "dangereux" de ses contenus.

La plateforme TikTok s'est réjouie de voir que d'autres lui emboîtait le pas pour contrer la visibilité d'Andrew Tate. "Nous supprimons les vidéos et les comptes violents depuis des semaines, et nous nous réjouissons d'apprendre que d'autres plateformes prennent également des mesures contre cet individu", a témoigné un porte-parole de TikTok auprès du Guardian.

De son côté, l'influenceur a affirmé que "rien n'est plus faux" que de dire qu'il est "anti-femmes". "Le sensationnalisme d'Internet a laissé croire (que je l'étais) [...] mais je suis sincèrement innocent", a-t-il clamé auprès de nos confrères.