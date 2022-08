"Nouveau Raspoutine", "cerveau de la guerre en Ukraine": qui est Alexandre Douguine dont la fille a été tuée dans un attentat ?

Samedi soir, sur une autoroute en périphérie de Moscou, une violente explosion retentit. Il ne reste rien de la Toyota Land Cruiser Prado dans laquelle la conductrice décède sur le coup. La victime est Daria Douguine, la fille du philosophe et nationaliste russe Alexandre Douguine. Le père et la fille revenaient d'un festival de folklore, celle-ci avait emprunté la voiture de ce dernier tandis qu'il revenait par un autre moyen. L'explosion a probablement été causée par un explosif placé sur le véhicule.

Si les circonstances exactes de l'explosion font toujours l'objet d'une enquête, pour les proches de la famille, il y a peu de doutes sur le fait qu'Alexandre Douguine ait été visé. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'ailleurs ce dernier assistant à l'explosion, complètement abasourdi.

Ultra-nationaliste et eurasiste

Le philosophe et nationaliste russe est considéré comme le cerveau de l'invasion de l'Ukraine. Il est surnommé "Raspoutine" en raison de son influence sur le président Poutine. Si l'homme n’occupe pas de position officielle au sein de l’appareil d’État, le président russe semble lui accorder beaucoup d'importance.

"On a sous-estimé ce qui se passait en Russie. Avec le temps, le président Vladimir Poutine a été de plus en plus inspiré par les publications d'Alexandre Douguine, cet idéologue qui prône une sorte d'empire eurasiatique, appuyé par l'église orthodoxe, et rejette toute forme de valeur occidentale", déclarait à La Libre en avril dernier l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Willy Claes

Promoteur de la doctrine "eurasiste", une sorte d'alliance entre l'Europe et l'Asie sous direction russe, Alexandre Douguine, qui influence également une partie de l'extrême droite française, est visé depuis 2014 par les sanctions de l'Union européenne prises dans la foulée de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie. En Russie, Douguine est surtout populaire dans les cercles militaires, où la lecture de sa "Quatrième théorie politique" est obligatoire pour les futurs officiers.

Ces dernières années, l'Ukraine a interdit plusieurs de ses ouvrages, notamment "Ukraine. Ma guerre. Journal géopolitique" et "Revanche eurasiatique de la Russie".