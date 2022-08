Des navires allemands chargés d'explosifs refont surface dans le Danube (VIDÉO)

Près de la ville portuaire de Prahovo, en Serbie, l'extrême sécheresse qu'a connu l'Europe ces dernières semaines a donné lieu à un spectacle inattendu. Le Danube, qui longe la ville, est à l'un des niveaux les plus bas depuis près d'un siècle, et dévoile ainsi des dizaines de carcasses de navires. Ces bateaux appartenaient à la flotte allemande et ont coulé durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont encore chargés de plusieurs tonnes d'explosifs et de munitions, ce qui pose question pour la sécurité des personnes qui naviguent sur le Danube.

D'après Reuters, des centaines de navires allemands ont été coulés le long du fleuve à la fin de la guerre, quand les nazis battaient en retraite face aux forces soviétiques.

Pour retirer ces carcasses du Danube, l'opération est estimée à 29 millions d'euros.