Deux cyclistes en urgence absolue après une attaque de frelons en France

Les faits se sont produits dans la matinée dans un bois de cette commune située près de Roanne, où ils circulaient en VTT.

Un troisième homme a été, lui, piqué une quinzaine de fois. Il est en urgence relative.

Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisés, ont indiqué les secours qui ont affirmé n'avoir jamais connu pareil évènement.

"Les frelons ne réagissent que quand ils se sentent en danger"

Pour l'heure, les circonstances exactes de l'incident sont floues. Selon Bertrand Dufour, gérant de la société Loire guêpe et interrogé par France Bleu, une attaque fortuite des frelons est hautement improbable. "Ces insectes ne réagissent que quand ils se sentent en danger", commente-t-il. "Il n'y a pas d'attaque comme ça, fortuite, de cinquante frelons, qui se promènent et vous attaquent comme ça. Ils se sentent en danger si vous cherchez vous-même à le chasser ou alors quand vous êtes à proximité du nid. Par exemple, vous mettez le pied à côté d'un nid sans l'avoir vu, ça fait des vibrations et ensuite, ils sortent pour vous piquer. Ou alors un nid est tombé avec le vent en forêt et ces cyclistes se trouvaient à proximité par manque de chance."

Pour Pierrick Marnat, apiculteur sur le haut-Forez, le climat de ces dernières semaines pourrait aussi expliquer un comportement plus agressif des insectes. "Il est vrai qu'avec cette sécheresse et les carences qui en découlent pour les hyménoptères, ils peuvent stressés être plus facilement agressifs", précise-t-il dans Le Progrès.