Enorme polémique en France: les impôts des citoyens ont-ils vraiment servi à réaliser un "Kohlantess en prison" avec une course de karting?

En France, la polémique fait rage. En cause: l'organisation d'un événement qui s'appelle "Kohlantess en prison" dans l'établissement de Fresnes. Et le but du jeu est simple. Trois équipes doivent s'affronter lors d'épreuves comme le tir à la corde avec une piscine au milieu, course de karting ou des questions de rapidités. Ces trois équipes sont composées de prisonniers, des jeunes de Fresnes et le personnel de la prison.

Après la diffusion d'une vidéo à propos de l'événement, l'extrême droite a rapidement réagi. Notamment via Damien Rieu, ancien assistant parlementaire du Rassemblement national (RN) et candidat aux élections législatives avec le parti d'Eric Zemmour, Reconquête. "Ils violent vos filles, cambriolent vos maisons, agressent vos mamies, volent vos voitures, mais font du karting sur le dos de leurs victimes et avec vos impôts grâce au directeur Jimmy Delliste et Eric Dupond-Moretti", avait-il écrit sur Twitter. Directement interpellé, le garde des Sceaux et ancien avocat a annoncé l'ouverture d'une enquête en expliquant que les "images étaient choquantes" et que "la lutte contre la récidive" ne "passait pas par le karting".

"De la bouteille d'eau au karting, tout a été financé par les équipes de 'Kohlantess'"

Ce lundi, France Info est revenu sur cette polémique qui prend beaucoup d'ampleur. Et le média répond à la première question soulevée par l'extrême droite: non, les épreuves n'ont pas été payées avec l'argent des Français. La ministère public a assuré à la chaîne publique que "l'événement a été totalement financé par les producteurs et les organisateurs, il n'y a eu aucun financement des activités de la part de la prison". Information confirmée par l'un des organisateurs de "Kohlantess" qui n'a pas souhaité donner son identité. "Pas un euro n'a été donné par la prison pour les activités", précise-t-il. "Tout ce qui a été utilisé pendant l'événement, de la bouteille d'eau au karting, a été financé par les équipes de 'Kohlantess'."





Cet organisateur a ensuite détaillé comment l'événement avait été financé. "Le but de l'association est de récolter de l'argent pour organiser ce type d'événement sportif via des subventions ou des sponsors. Pour le 'Kohlantess en prison', tout a été financé par des fonds propres ou par des sponsors, Big M, une chaîne de restauration rapide, et Omada, une plateforme en ligne de paris sportifs sans argent."

"Aucun de ceux qui ont participé n'est un assassin ou un violeur"

Dans son tweet, Damien Rieu n'a pas hésité à utiliser des mots forts pour décrire le profil des prisonniers qui ont participé aux différents jeux. Un constat qui est totalement faux. "Aucun de ceux qui ont participé n'est un assassin ou un violeur. Ils sont là pour de petites peines. Ils ont été triés sur le volet par l'administration de la prison. Ils sont tous dans un parcours de réinsertion, suivent des cours, ont un travail, etc", a ajouté l'organisateur.

Dans cette vidéo, on observe Jimmy Delliste, le directeur de la prison de Fresnes, distribuer 2700€ aux différentes équipes (1700 pour les surveillants 1er, 650 euros pour les détenus 2e et 350 euros pour les jeunes de Fresnes 3e). Lui aussi a été pris à parti par l'homme politique reconquête. Une nouvelle fois, l'organisateur a tenu à donner quelques précisions sur ces montants. "L'argent qu'a donné la prison est allé directement aux associations", confirme-t-il.

En conclusion, aucun argent public n'a été dépensé pour cet événement. Cependant, l'enquête devra tout de même faire la lumière sur l'affaire. Comme l'a expliqué le ministère de la Justice à nos confrères. "Le projet a été validé par la direction de l'établissement, mais pas par le ministre ni son cabinet. Ils auraient fait un concours de chant, personne n'aurait rien dit. C'est le côté karting qui choque. L'objectif de l'enquête, c'est de comprendre où il y a eu un dysfonctionnement."