Insolite au Japon: le gouvernement incite les jeunes adultes à boire plus d'alcool!

Intitulée "Saké Viva", la campagne menée par le gouvernement japonais incite les jeunes à boire plus d'alcool afin de récupérer plus d'argent sur les taxes imposées sur les boissons. Selon The Guardian, la campagne organisée par la NTA (National Tax Agency) s'arrêtera le 9 septembre.

Cette promotion de l'alcool se basera sur un concours pour les adultes de 20 à 39 ans. La campagne souhaite recueillir l'avis des jeunes adultes afin de relancer la consommation d'alcool dans le pays en trouvant de nouvelles "stratégies de ventes", explique The Guardian. Les sondés qui auront retenu l'attention du jury participeront à une remise de prix ainsi qu'une collaboration avec le gouvernement afin de financer leurs idées.

Selon Jiji.com, cité par le média anglais, la consommation d'alcool est en forte baisse au Japon. Cela est dû notamment à l'apparition du Covid-19. La NTA a relevé que la consommation d'alcool au Japon était passée de 100 litres en moyenne par personne et par an (en 1995), à 75 litres (en 2020). La consommation de bière est celle qui a le plus chuté.

Les taxes sur l'alcool, qui représentaient 5% de l'ensemble des revenus fiscaux du pays en 1980, n'en représentaient plus que 1,7% en 2020. Un véritable manque à gagner pour le gouvernement japonais qui continue de voir sa dette augmenter.