Avant son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump a emporté 700 pages de documents secrets

Donald Trump a emporté, avant son départ de la Maison-Blanche, au moins 700 pages de documents secrets, dont certaines classées au plus haut niveau de confidentialité, selon un courrier des Archives nationales américaines à un avocat de l'ancien président des États-Unis, publié mardi par plusieurs médias américains. Il s'agit de documents qui étaient stockés dans une propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride et qui ont été remis en janvier. Le courrier en question date du 10 mai, selon les médias américains. La lettre indique en outre qu'il revient au gouvernement d'évaluer les dommages potentiels résultant de la manière dont ces documents ont été conservés et transportés.

Il y a deux semaines, le FBI a perquisitionné la propriété, et d'autres documents, dont certains top secret, ont été saisis. L'ex-président a assuré que ces documents avaient tous été déclassifiés.

Lundi, Donald Trump a demandé à un tribunal de nommer un expert indépendant pour examiner ces documents afin de déterminer si certains d'entre eux pouvaient rester confidentiels. Les enquêteurs soupçonnent le républicain d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage qui encadre très strictement la détention de documents confidentiels.