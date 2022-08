Guerre en Ukraine : le championnat ukrainien a repris ses droits, loin des zones de guerre

Six mois presque jour pour jour après l'invasion russe, la Premier League ukrainienne de football a repris mardi avec un duel entre le Shakhtar Donetsk et le Metalist Kharkiv (0-0).

Pour des raisons de sécurité, le match s'est déroulé à huis clos; comme tous les autres. Décimé d'une grande partie de son effectif - notamment de ses nombreux Brésiliens - libre de quitter le pays à la suite de la guerre, mais avec Bogdan Mykhaylychenko, tout juste arrivé d'Anderlecht, le Shakhtar a fait match nul 0-0 avec le Metalist Kharkiv. Le match avait lieu au stade olympique de Kiev, dans lequel évolue le Shakhtar depuis janvier 2020, avant même le début de la guerre. Le club ne joue plus à Donetsk depuis 2014 et le début du conflit dans le Donbass.

Avant la rencontre, les deux équipes ont respecté une minute de silence en la mémoire des victimes de la guerre, et c'est un ancien combattant blessé qui a donné le coup d'envoi du match.

La saison a démarré mardi mais deux équipes manquent à l'appel: les infrastructures du Desna Chernihiv et de Marioupol ayant été trop détruites par la guerre. La plupart des matches se joueront à Kiev et dans les villes de l'ouest de l'Ukraine, loin des combats. Jouer à l'étranger aurait été "un mauvais signal" selon Pavelko, président de la Fédération ukrainienne de football. Des règles de sécurité seront d'application lors de chaque rencontre : en cas de sirène annonçant un raid aérien, le jeu sera arrêté immédiatement et tous les acteurs devront alors se rendre dans des abris, qui sont situés à proximité immédiate du stade.

Seize équipes disputeront ce championnat qui s'achèvera début juin 2023. La trêve hivernale interviendra de fin novembre à début mars.