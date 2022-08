Un homme se fait implanter une puce comportant les clés de sa Tesla sous la peau (VIDÉO)

Le Youtubeur américain Brandon Dalaly ne perdra plus jamais les clés de sa Tesla. Et pour cause: il vient de se faire implanter une micro-puce sous la peau, qui lui permet notamment de déverrouiller les portes de sa voiture et la démarrer. L'implant en question (VivoKey Apex), placé dans sa main, est biocompatible donc prévu pour être placé sous la peau et contient tout un tas de données.

"La société qui l'a conçue possède son propre magasin d'applications où vous pouvez installer sans fil des applications dans votre corps grâce à ces puces. Et l'une des applications se trouve être une carte clé Tesla. C'est la première que j'ai installée, et je l'utilise maintenant comme clé lorsque ma clé Bluetooth ne fonctionne pas ou que je n'ai pas ma carte", a expliqué Brandon Dalaly à Teslarati, qui n'a qu'à approcher sa main droite de la carrosserie de son véhicule et le tour est joué.

L'Américain n'en est pas à son premier implant puisqu'il possède déjà, dans la main gauche, une puce qu'il peut utiliser comme clé de sa maison, et contient entre autres sa carte de banque et ses données médicales (sa carte de vaccination contre le Covid comprise). Autrement dit, Brandon Dalaly peut payer ses achats avec sa main partout où il y a des terminaux sans contact.

"L'idée était d'avoir la clé de ma maison dans ma main gauche et celle de ma voiture dans ma main droite", a résumé l'Américain.

En tant que testeur de la puce VivoKey Apex, il n'a dépensé que 300 dollars pour avoir la puce et 100 dollars pour se la faire implanter chez un perceur professionnel.