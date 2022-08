Jour d'indépendance en Ukraine: l'Allemagne promet son soutien à Kiev, la Biélorussie félicite le peuple ukrainien

Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré mercredi Kiev du soutien de son pays "aussi longtemps" que nécessaire face à l'invasion russe, dans un message à l'occasion de la fête nationale de l'Ukraine. "L'Allemagne se tient fermement aux côtés de l'Ukraine, aujourd'hui et aussi longtemps que l'Ukraine aura besoin de notre soutien", a-t-il affirmé, dans un message vidéo publié sur son compte Twitter.

"Nous continuerons à livrer des armes (...) et former les soldats ukrainiens au matériel européen de pointe", a ajouté le chancelier, faisant référence aux nouvelles livraisons d'armes annoncées mardi par Berlin. Le gouvernement allemand va livrer à l'Ukraine pour 500 millions d'euros d'armements supplémentaire, dont une partie sera remise en 2023. Parmi les livraisons figureront trois systèmes de défense antiaérienne Iris-T, des chars de dépannage, des lance-roquettes, ainsi que des munitions et appareils anti-drones.

"Nous poursuivrons nos sanctions, nous apporterons un soutien financier à l'Ukraine et nous aiderons à reconstruire les villes et les villages détruits", a également assuré M.Scholz.

Le chancelier a réitéré son intention, exprimée mardi, d'organiser "fin octobre, à Berlin une conférence internationale sur la reconstruction" de l'Ukraine.

"Le bleu et le jaune (du drapeau ukrainien ndlr) et le bandeau étoilé de l'Europe sont liés", a martelé le chancelier.

"Chers Ukrainiens, votre pays chassera l'ombre noire de la guerre parce qu'il est fort et courageux et parce qu'il a des amis en Europe et dans le monde entier", a-t-il ajouté concluant son message par le slogan "Slava Ukraini" (Gloire à l'Ukraine).

La fête nationale ukrainienne, qui commémore le jour de son indépendance en 1991, intervient mercredi sous forte tension, six mois pile après le lancement de l'invasion Russie.

Dans les premières heures de ce 24 août, des explosions ont retenti dans plusieurs villes, comme Kharkiv (nord-est), Zaporijjia et Dnipro (centre), selon les autorités locales.

Loukachenko félicite le peuple ukrainien pour le Jour de l'Indépendance

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, principal allié de la Russie qui mène une offensive en Ukraine depuis six mois, a adressé mercredi un message de félicitation au peuple ukrainien à l'occasion du Jour de l'Indépendance, a annoncé son service de presse. "Je suis convaincu que les divergences actuelles ne pourront pas détruire la base multiséculaire des relations sincères de bon voisinage entre les peuples des deux pays", a affirmé dans ce message M. Loukachenko.

Le Bélarus va continuer de se prononcer pour "le renforcement des contacts amicaux basés sur le respect mutuel à tous les niveaux" avec Kiev, a-t-il assuré.

"Le président bélarusse a souhaité aux Ukrainiens un ciel pacifique, de la tolérance, du courage et de la force pour rétablir une bonne vie", a ajouté le service de presse de la présidence.

Ex-république soviétique, l'Ukraine célèbre mercredi le Jour de l'Indépendance, qui marque aussi six mois de l'offensive russe dans ce pays.

Principal allié de Moscou, le président bélarusse Alexandre Loukachenko, au pouvoir au Bélarus depuis 1994, a ouvert le territoire de son pays à l'armée russe pour qu'elle puisse lancer son assaut sur l'Ukraine le 24 février.