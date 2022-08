L'invasion russe en Ukraine lancée il y a six mois "s'est avérée coûteuse et stratégiquement nuisible" pour la Russie, estime mercredi le ministère britannique de la Défense dans son bilan quotidien.

"La Russie fait face à une pénurie de munitions, de véhicules et de personnel. Leur moral est au plus bas"

Le rapport souligne que ce qui avait été pensé comme une "invasion totale" du territoire ukrainien il y a six mois avait "échoué". "Dès avril, les autorités russes ont compris que ce plan avait échoué et se sont rabattues sur des objectifs plus modestes dans l'est et le sud de l'Ukraine", précise le ministère britannique de la Défense.

Les Britanniques estiment que l'offensive en cours dans le Donbass ne connaît que "des progrès minimes". "La Russie fait face à une pénurie de munitions, de véhicules et de personnel", précise le ministère. Le moral des troupes serait en outre au plus bas alors que l'armée est "dégradée de façon significative".

"Le pouvoir diplomatique de la Russie a été diminué et les perspectives économiques sont moroses. Après six mois, la guerre russe s'est avérée coûteuse et stratégiquement nuisible (pour la Russie)", conclut le rapport.