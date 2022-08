L'horreur en Allemagne: une famille découvre un sosie de leur fille morte

Mystérieuse affaire de meurtres en Allemagne. Il est 23h30 dans un quartier résidentiel d'Ingolstadt. Les cris résonnent dans cette ville très calme située sur le Danube. Et pour cause: une famille tente d'exploser les carreaux d'une Mercedes avec des vitres teintées.

En effet, elle pense que leur fille, Shahraban K., est peut-être à l'intérieur. L'esthéticienne avait rendez-vous avec son mari pour lui annoncer qu'elle souhaitait divorcer. Quelques heures après cette entrevue, la famille n'avait plus de nouvelles. Elle décide de se rendre sur les lieux pour voir si elle trouve sa trace. La voiture se trouve devant le domicile et le père décide d'exploser le carreau avec un pot de fleurs. Les parents découvrent l'horreur et pensent trouver leur fille germano-irakienne.

Finalement, il n'en est rien. Shahraban K. est retrouvée dans une pizzeria de la ville. Les parents sont soulagés... Mais qui est la personne qui se trouve dans la voiture de leur fille? Forcément, Shahraban K. est arrêtée comme une suspecte. Selon la police, la victime a reçu une douzaine de coups de couteau. Le lendemain, l'enquête progresse et le rapport d'autopsie arrive. En réalité, il ne s’agit pas de Shahraban K. mais d'une Algérienne de 23 ans qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Un ami constate le décès et reconnaît la jeune femme grâce à un tatouage sur le bras.

Quelques heures plus tard, la police arrête un Kosovar de 23 ans qui rejoint Shahraban K. comme suspect principal. Actuellement les enquêteurs sont dans le flou. L'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée et les suspects gardent le silence. Beaucoup de questions restent encore sans réponse. Hier soir, plus de 100 policiers ont fouillé la zone située au bord du Danube où le corps de la victime a été retrouvé. Objectif: trouver des indices. Mais pour le moment, la recherche n'a pas encore donné des résultats.

La police privilégie actuellement la piste suivante: Shahraban K. aurait simulé sa mort et l'homme aurait aidé sa complice pour accomplir son geste. Mais leur mobile est encore inconnu actuellement.