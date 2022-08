Pavel Filatyev est le premier soldat russe à critiquer ouvertement l'invasion de l'Ukraine et à quitter le pays.

"Nous ne faisons que détruire des villes et ne libérons personne": le récit d'un soldat russe en fuite ne cesse de s'assombrir

Au milieu du mois d'août, Pavel Filatyev, un soldat russe, s'était exprimé dans un témoignage de 141 pages posté sur le réseau social VKontakte, pour ensuite fuir la Russie. Il y racontait la réalité d'une guerre dont les enjeux ne sont pas saisis par une grande partie de l'armée russe.

Manipulation

Lors d'une récente interview avec CNN, le soldat a raconté la vie des soldats sur le terrain et leur ressenti face à la situation. "Beaucoup ont compris que les raisons que notre gouvernement essaie de nous donner sont floues. Que tout cela n'est qu'un mensonge, a-t-il déclaré. Nous avons compris que nous étions entraînés dans un conflit grave où nous ne faisons que détruire des villes et ne libérons personne". Selon le soldat, cela a considérablement influencé le moral des troupes, donnant le "sentiment que nous ne faisons rien de bon".

Comme d'autres soldats russes l'avaient déjà expliqué, des faux prétextes avaient été utilisés pour les envoyer au front, comme dans le cas d'un soldat qui explique "avoir été envoyé en Ukraine de manière frauduleuse sans tenir compte de ses propres souhaits".

Quant à lui, Pavel Filatyev explique que son unité, basée en Crimée et envoyée à Kherson au début du conflit, n'avait pas été correctement équipée: "Plusieurs jours après avoir encerclé Kherson, beaucoup d'entre nous n'avaient pas de nourriture, d'eau ou de sacs de couchage", explique-t-il à CNN. Les troupes ne recevaient que peu d'explications sur l'invasion de l'Ukraine. Selon lui, les soldats ne connaissaient pas l'objectif de leur présence. Quand ils ont fait face à la résistance de la population locale, c'est là qu'ils ont compris que celle-ci ne voulait pas être "libérée". Il explique que la répression et la corruption sont une habitude en Russie.

Le soldat russe estime que l'armée ne fait "que détruire des vies paisibles". Il se sent aussi victime de la propagande russe: "Je n'ai pas vu de nazis, comme le prétend la Russie. Et aucun Ukrainien ne m'a accueilli les bras ouverts. A la télévision russe, on nous répète constamment que nous sommes là pour libérer l'Ukraine", explique-t-il à la radio VRT.

Il déclare qu'il y a eu "de nombreuses victimes civiles innocentes, qui n'avaient absolument rien à voir avec cette guerre".

Craintes pour l'avenir

Après avoir quitté le front suite à une blessure, Pavel Filaltyev est effrayé par le destin incertain de la guerre ainsi que par son propre avenir: "Je vois ce qui arrive à mon pays et je suis terrifié. Tout est détruit, corrompu. Les seules lois qui fonctionnent bien sont les lois répressives".

Malgré sa fuite de la Russie, le soldat a fait comprendre aux médias qu'il craignait encore des représailles de la part du Kremlin qui, selon lui, pourrait se venger de sa position face à la guerre. "Je serai soit mis en prison... soit ils me feront simplement taire en m'éliminant. Il y a eu beaucoup de cas de ce genre dans le passé", s'inquiète-t-il.