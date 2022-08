Un match du championnat ukrainien dure presque 4H30 à cause d'alertes aériennes

Le match de première division ukrainienne de football entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv, qui se déroulait mercredi à Lviv, a duré 4H27 au lieu de 90 minutes, hors mi-temps et arrêts de jeu éventuels, à cause de plusieurs alertes aériennes.