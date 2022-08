Hillary Clinton affiche son soutien à la Première ministre finlandaise

"Continue à danser": l'ex-secrétaire d'État américaine et candidate malheureuse à la présidence, Hillary Clinton, a apporté son soutien dimanche à la Première ministre finlandaise Sanna Marin, dont le goût assumé pour la fête lui vaut une controverse faisant le tour du globe.

Dans un tweet publié sur son compte officiel, Hillary Clinton a publié une photo d'elle en train de danser le bras levé, prise en avril 2012 dans le Café Havana, à Carthagène, en Colombie.

"Me voici à Carthagène lorsque j'y étais pour une réunion en tant que secrétaire d'État", a écrit Hillary Clinton, en ajoutant : "Continue à danser, @marinsanna".

À 36 ans, la plus jeune Première ministre au monde est la cible d'une controverse après que des vidéos la montrant s'amusant et dansant avec des amis et des célébrités ont fuité en ligne.

La polémique s'est encore renforcée après la publication d'une photo de deux femmes soulevant leur haut lors d'une fête organisée en juillet dans sa résidence, contraignant Sanna Marin à s'excuser.

Les tabloïds finlandais l'ont rebaptisée "Sanna la fête".