"Le plafonnement européen du prix du gaz pourrait enlever 770 euros par an de la facture", avance Tinne Van der Straeten

La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) a remis sur la table, dimanche sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi), l'idée d'un plafonnement du prix du gaz, mais qui devrait être décidé au niveau européen. "Aujourd'hui, l'électricité est produite à un prix beaucoup plus bas que le prix auquel l'électricité et le gaz sont vendus. On est dans une économie de guerre, il n'y a plus de lien entre le coût de production et celui de vente. Il y a beaucoup de spéculation", explique la ministre. Selon elle, cela justifie désormais d'"agir à la source", via un "blocage des prix, un plafond au niveau européen". Selon ses calculs et en se basant sur la situation en Espagne (où, avec le Portugal, le prix du gaz a été plafonné), un plafonnement européen du prix du gaz pourrait "enlever immédiatement 770 euros par an de la facture".

"Je plaide pour cela au niveau européen depuis février, et aujourd'hui les lignes bougent. L'Allemagne commence par exemple à bouger", assure l'écologiste, qui continue également de plaider pour une taxation des "surprofits" des géants de l'énergie.

Le Premier ministre Alexander De Croo indique lui aussi soutenir la piste d'un plafonnement européen des prix.