Scène surréaliste: deux pilotes de Air France se battent en plein vol, l'équipage doit intervenir

C'est une histoire complètement rocambolesque qui s'est déroulée le mois de juin dernier au sein de la compagnie aérienne Air France. Comme le relatent nos confrères du Point, un pilote et son co-pilote en sont venus aux mains dans le cockpit de l'appareil alors qu'ils étaient en plein vol.

La raison de leur conflit est à ce jour encore floue, le co-pilote aurait selon les premières informations refusé d'exécuter un ordre donné par le pilote. La dispute entre les deux hommes a débuté peu de temps après le décollage lorsque l'un a giflé l'autre. Ils se sont alors donnés plusieurs coups de poings et l'un des deux hommes a reçu dans le visage un objet en bois. C'est d'ailleurs ce bruit qui a alerté les membres de l'équipage qui sont alors intervenus.

Un membre du personnel est resté dans le cockpit tout le reste du vol pour s'assurer que les deux hommes ne se battraient plus. Finalement, l'avion a pu atterrir en toute sécurité à Paris, mais le pilote et le co-pilote ont tous deux étaient suspendus et sont aujourd'hui dans l'attente d'une décision de la part d'Air France pour savoir s'ils auront encore le droit de voler ou non.