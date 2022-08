Xavier Dupont de Ligonnès aperçu en Thaïlande ? Le témoignage d'une internaute sème le trouble: "Je suis tombé sur le c**, c’était lui"

Xavier Dupont de Ligonnès est l'un des hommes les plus recherchés au monde. L'homme est soupçonné d'avoir tué sa femme, ses quatre enfants, ainsi que ses deux chiens, avant de disparaître dans la nature en avril 2011. Si certains sont persuadés que le fugitif est mort d'autres pensent qu'il est toujours en vie. De fait, il arrive régulièrement que des internautes affirment avoir vu le Français, à chaque fois dans des endroits différents. Ainsi, le magazine Police Justice, vient de refaire remonter à la surface l'histoire qu'une femme a partagée sur un forum en 2018. Cette dernière affirme qu'elle a aperçu XDDL en Thaïlande alors qu'elle était en vacances.

Elle révèle qu'il serait arrivé à bord d'un scooter type Honda Moove de couleur noir, pour s'installer dans le même restaurant où elle mangeait justement. "Qui porte un casque en Thaïlande si ce n'est pour éviter tout contrôle inopiné de la police. Je me dis alors : 'On dirait cet enfoiré de XDDL'. j’ai eu comme un flash visuel, car j'avais vu avant de partir une rediffusion à la télé sur son affaire". Elle décide alors de se rendre dans un cybercafé pour réaliser quelques recherches et revoir de plus près des photos du fugitif. "Là, je suis tombé sur le cul, c’était lui, les cheveux un peu plus longs, mi-longs, plus musclé car je pense qu'il fait de la muscu, comme il y a des clubs de sport dans tous les quartiers et résidences de Thaïlande", poursuit-elle.

La présence de XDDL en Thaïlande n'a rien d'impossible, à compter qu'il soit bien entendu encore vivant. En effet, comme l'a révélé Bruno de Stabenrath dans son livre consacré à son ami d'enfance, ce pays présente de nombreux avantages pour les personnes recherchées. "Tout fugitif qui se respecte applique la théorie des trois frontières. Je vois bien Xavier en Thaïlande : en une nuit, il pourrait passer en Birmanie, au Laos ou au Cambodge - et de là, au Vietnam", avait-il écrit. Il y a donc fort à croire que s'il s'agissait bien du célèbre fugitif, il ait depuis lors quitté les lieux.