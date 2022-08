Plus de 50 000 soldats, 5000 armes : la Russie va lancer un exercice militaire d'envergure en Sibérie

Plus de 50.000 soldats prendront part cette semaine à la manœuvre "Vostok 2022" planifiée par l'armée russe en Sibérie orientale et dans l'Extrême-Orient russe. L'exercice impliquera également 5.000 armes et équipements militaires ainsi que 140 avions et 60 navires de guerre, précise le ministère russe de la Défense. La manœuvre commencera jeudi et durera jusqu'à mercredi prochain, sur un terrain d'entraînement en Sibérie orientale et en Extrême-Orient, ainsi que dans la mer du Japon.

Selon le ministère, l'exercice, qui se déroulera environ six mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a pour but de garantir la sécurité de la Russie et ses alliés. Des soldats du Bélarus, d'autres anciennes républiques soviétiques, de Chine et d'Inde notamment sont déjà arrivés sur le site d'entraînement.

"Vostok" est l'un des plus grands exercices militaires russes.