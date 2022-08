Le nouveau moyen utilisé par l'Ukraine pour tromper les drones russes

L'Ukraine aurait trouvé un nouveau moyen de déjouer les forces russes : de fausses cibles en bois capables de tromper les missiles. Un premier succès qui conduit le pays à étendre le système pour une utilisation plus large.

Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine déploie de fausses cibles en bois qui sont souvent indiscernables des vrais systèmes de missiles à travers l'objectif des drones russes. Les Russes ont déjà tiré une petite dizaine de missiles de croisière assez coûteux dessus, selon le journal The Washington Post.

Il s'agit là d'une des nombreuses tactiques que les forces armées ukrainiennes ont adoptées pour riposter contre un ennemi envahisseur plus gros et mieux équipé.

Comment ces fausses cibles en bois fonctionnent-elles ? Les drones russes transmettent la position de leur cible aux navires militaires en mer Noire, qui tirent ensuite des missiles à longue portée sur elle. "Quand les drones voient les cibles en bois, ils pensent qu'il s'agit d'une sorte de cible VIP", a déclaré un officier ukrainien qui s'est entretenu avec le Washington Post.

"Les Russes affirment avoir déjà désactivé plus de HIMARS (systèmes de missiles américains, ndlr) que nous n'en avons envoyés en Ukraine", a déclaré un diplomate américain. Le Pentagone a déclaré plus tôt ce mois-ci que les 16 HIMARS fournis à l'Ukraine par les États-Unis depuis l'invasion russe sont toujours opérationnels.

L'Ukraine est extrêmement enthousiaste à propos des dégâts qu'ils infligent sur le champ de bataille et a décidé de produire encore plus de fausses cibles en bois afin qu'elles puissent être utilisées dans plus d'endroits encore.